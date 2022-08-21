Двое молодых омичей перевернулись на машине и попали в больницу

20 августа в Муромцевском районе произошло ДТП. Есть пострадавшие, сообщает полиция. Известна предварительная картина событий.
В 07:20 за рулем ВАЗ-21124 находился 25-летний мужчина без водительских прав. Он ехал по дороге Омск-Муромцево. В районе 167 километра не справился с управлением. Автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.
В результате происшествия сам водитель, а также 25-летний пассажир госпитализированы.
В отношении мужчины за рулем возбуждено административное дело за езду без прав, на пассажира заведено дело за передачу управления транспортом лицу без водительских прав. Установлено, машина принадлежит пострадавшему пассажиру.