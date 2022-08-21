ДТП с четырьмя погибшими, приговор по обрушению казармы, шестая волна COVID в Омске

С самого начала недели внимание омичей было приковано к происшествию на 20-го Партсъезда, 53, где 12 августа обрушилась стена. Жителей временно поместили в гимназию. На этой неделе мэр Омска Сергей Шелест объявил о переселении омичей в другое временное место. Также началась экспертиза на месте обрушения. К концу недели власти обсудили вопрос компенсации потерпевшим. Собственникам помещений выплатят примерно по 1,3 миллиона рублей на покупку нового жилья.