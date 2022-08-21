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ДТП с четырьмя погибшими, приговор по обрушению казармы, шестая волна COVID в Омске

21 августа 10:43
Фото: 1MI
Главные события уходящей недели.

ДТП с четырьмя погибшими

Вечером 18 августа на одной из загородных трасс случилась страшная авария. «Легковушка» столкнулась с трактором. В ДТП погибли четыре человека, двое из них дети. Позже нам удалось выяснить, на прицепе трактора не горели габаритные огни. Еще одна жуткая подробность — среди погибших мать и ее дети, 10-летняя девочка и младенец.

Отголоски инцидента с рухнувшей стеной

С самого начала недели внимание омичей было приковано к происшествию на 20-го Партсъезда, 53, где 12 августа обрушилась стена. Жителей временно поместили в гимназию. На этой неделе мэр Омска Сергей Шелест объявил о переселении омичей в другое временное место. Также началась экспертиза на месте обрушения. К концу недели власти обсудили вопрос компенсации потерпевшим. Собственникам помещений выплатят примерно по 1,3 миллиона рублей на покупку нового жилья.

Происшествие продолжали активно обсуждать. Появился комментарий экс-мэра Омска Оксаны Фадиной. Высказался и обещал помочь пострадавшим боец Александр Шлеменко.

После обрушения решено было пересчитать все аварийные дома в городе. Такое распоряжение дал губернатор Александр Бурков. Омичи в это время сами начали сообщать о проблемных объектах. Например, жилой дом на Проспекте Мира — мэрия дала оценку по ситуации с ним. Еще один потенциально опасный объект — четырехэтажка на улице Химиков.

К слову, не только жилые дома начали вызывать опасения. Перед учебным годом в Амуре закрыли крупную школу. Причина — аварийное состояние здания.

Приговор по делу об обрушении казармы в Омске

16 августа в Омском гарнизонном военном суде начали оглашать приговор по делу об обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый. На скамье подсудимых было 11 человек. Шестеро получили реальные сроки. Производство по уголовному делу в отношении бывшего командира войсковой части полковника Олега Пономарева было прекращено в связи с истечением срока давности. Также сроков не получили еще четыре человека. Мы подробно рассказали, кто и как «заплатит» за смертельную трагедию:

Приговор по обрушению казармы ВДВ в Омске. Кто и какие сроки получил за трагедию
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Шестая волна коронавируса в Омске

В начале недели министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил россиян о необходимости снова носить маски в общественных местах. Мера пока носит только рекомендательный характер. Мы спросили в Роспотребнадзоре, когда в Омскую область придет шестая волна коронавируса. Также выяснили, чем опасен новый штамм «кентавр». В регионе уже выявили первые случая заражения этим видом вируса. Город55 попросил экспертов спрогнозировать, дальнейший ход развития эпидемиологических событий. В нашем распоряжении нерадостная статистика. По последним данным, в Омской области за сутки выявили 294 новых случая коронавируса.

В преддверии открытия новой ледовой арены в Омске

На уходящей неделе бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что Омск — отличный город, хоккеистам здесь будет комфортно тренироваться и жить. Отдельный комплимент спортсмен сделал местным болельщикам.

Открытие новой «G-Drive Арены» не за горами. Стало известно, что в Омск прилетит актриса Наталья Земцова. Детство она провела в нашем городе. А вот экс-губернатор Леонид Полежаев пока не попал в список приглашенных на открытие ледового объекта. Нам он заявил, что больше не следит за судьбой «Авангарда».

В выходные в наш город приехала известная телеведущая и певица Ольга Бузова. Причина — бьюти-праздник в одном из магазинов косметики. Сотрудники новой арены встретились с артисткой, подарили ей абонемент на Арену Возможностей. Бузова в свою очередь тепло обратилась к омским хоккеистам.

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