Возвращение блудного лета. Омичам пообещали жару в последнюю декаду августа

Завтра, 21 августа, наконец отступят ночные заморозки, и температура воздуха в темное время суток поднимется до +11 градусов. Днем же ожидается потепление до +20 градусов. Местами ожидаются дожди, ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.
В понедельник, 22 августа, ночью сохранится температура от +6 до +11 градусов, а днем она продолжит расти и дойдет до +22 градусов. В этот день существенных осадков не ожидается, но местами будет туманно. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 6-11 м/с.
Во вторник, 23 августа, ночная температура немного возрастет и достигнет +12 градусов, а днем солнце прогреет воздух до +24 градусов. Существенных осадков по-прежнему не ожидается, за исключением тумана. Ночью ветер будет переменным, а днем северо-восточным со скоростью 5-10 м/с.