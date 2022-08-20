Возвращение блудного лета. Омичам пообещали жару в последнюю декаду августа

В понедельник, 22 августа, ночью сохранится температура от +6 до +11 градусов, а днем она продолжит расти и дойдет до +22 градусов. В этот день существенных осадков не ожидается, но местами будет туманно. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 6-11 м/с.