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В Омске разыскивают 17-летнюю девушку с татуировкой кошки

20 августа 08:40
Фото: 1MI
Девушка ушла из дома два дня назад.

В пресс-службе омской полиции сообщили о начале поисков 17-летней омички, которая ушла из дома два дня назад, и до сих пор о ее местоположении нет никакой информации.

Известно, что девушка ушла из дома в Красном переулке 18 августа этого года. С заявлением в полицию обратилась бабушка подростка, с которой жила девушка.

На вид пропавшей девушке 16-18 лет, волосы темные и длинные, рост около 162 см, худощавого телосложения, глаза серые.

В день ухода была одета в серую толстовку с капюшоном, черные укороченные брюки, кроссовки бордово-фиолетового цвета.

Особые приметы: татуировка в виде буквы «С» на руке у большого пальца, татуировка с изображением кошки на правой голени.

Фотография омички опубликована в сообществе омской полиции. Любую информацию о местонахождении подростка следует сообщить по номерам 102, 79-33-02.

Обновлено: в омской полиции сообщили, что девушку разыскали. Предварительно, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Розыск#Пропажа#Ребенок#Школьница#Девушка
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