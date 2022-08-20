В Омске разыскивают 17-летнюю девушку с татуировкой кошки

В пресс-службе омской полиции сообщили о начале поисков 17-летней омички, которая ушла из дома два дня назад, и до сих пор о ее местоположении нет никакой информации.
Известно, что девушка ушла из дома в Красном переулке 18 августа этого года. С заявлением в полицию обратилась бабушка подростка, с которой жила девушка.
На вид пропавшей девушке 16-18 лет, волосы темные и длинные, рост около 162 см, худощавого телосложения, глаза серые.
В день ухода была одета в серую толстовку с капюшоном, черные укороченные брюки, кроссовки бордово-фиолетового цвета.
Особые приметы: татуировка в виде буквы «С» на руке у большого пальца, татуировка с изображением кошки на правой голени.
Фотография омички опубликована в сообществе омской полиции. Любую информацию о местонахождении подростка следует сообщить по номерам 102, 79-33-02.
Обновлено: в омской полиции сообщили, что девушку разыскали. Предварительно, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.