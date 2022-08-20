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В Омске потерялся особенный 13-летний ребенок

20 августа 11:00
Фото: 1MI
Мальчик пропал, пока его мама занималась домашним хозяйством.

В Омске в субботу, 20 августа, потерялся 13-летний ребенок с особенностями здоровья. Мама мальчика заявила в полицию о том, что ребенок ушел из дома в садоводстве «Заветы Мичурина», пока женщина занималась домашними делами.

Рост мальчика около 130 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серо-зеленые. Был одет в желтую футболку с красными буквами или полосками, красные шорты, кеды джинсовые.

Из-за особенностей здоровья мальчик не ориентируется в пространстве и плохо контактирует с окружающими. Известно, что он уже не раз уходил из дома.

Любую информацию о местонахождении мальчика можно сообщить по телефонам 79-25-02, 102. Фотография ребенка размещена в паблике омской полиции. 

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