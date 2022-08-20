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Не дошел. Авария у Юбилейного моста в центре Омска обернулась госпитализацией

20 августа 03:47
Фото: 55.мвд.рф

У Юбилейного моста в Омске внедорожник переехал пешехода

Мужчина получил тяжелые травмы, но выжил.

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали об аварии, в которой пострадал пешеход. ДТП случилось у Юбилейного моста в самом центре Омска накануне, 19 августа, около 21:30 часов.

Известно, что водитель автомобиля Nissan ехал по улице Ленина в сторону Юбилейного моста, и в какой-то момент перед машиной возник 67-летний пешеход. Он хотел перейти дорогу в неположенном месте.

Мужчину с серьезными травмами госпитализировали, подробностей о его состоянии не приводят. По факту аварии идет проверка, уточнили в УМВД России по Омской области.

#Ольга Акамова#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Авария#ДТП#ДТП с пострадавшими#Пешеходный переход#Юбилейный мост
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