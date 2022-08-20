Не дошел. Авария у Юбилейного моста в центре Омска обернулась госпитализацией

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали об аварии, в которой пострадал пешеход. ДТП случилось у Юбилейного моста в самом центре Омска накануне, 19 августа, около 21:30 часов.
Известно, что водитель автомобиля Nissan ехал по улице Ленина в сторону Юбилейного моста, и в какой-то момент перед машиной возник 67-летний пешеход. Он хотел перейти дорогу в неположенном месте.
Мужчину с серьезными травмами госпитализировали, подробностей о его состоянии не приводят. По факту аварии идет проверка, уточнили в УМВД России по Омской области.