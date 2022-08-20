Искусство воровства. В Омске во время ремонта театра строитель похитил медный кабель

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о преступлении, которое случилось во время ремонта одного из омских театров. Работник учреждения культуры сообщил полицейским, что на стройплощадке не раз замечал среди строительного мусора остатки изоляции от медного кабеля, хотя в список работ снятие кабеля не входило.
На стройплощадке устроили внеплановую инвентаризацию, во время которой обнаружилось, что в некоторых местах кабель попросту вырезали. Полицейские изучили срезы и взяли отпечатки пальцев и следов обуви на месте преступления.
По ним удалось выйти на след преступника: им оказался работник организации-подрядчика. Мужчина признался, что украл медный кабель и сдал в металлолом недалеко от своего дома в Кировском округе города. Срезал 110 метров семижильного провода мужчина при помощи болгарки и ежедневно выносил со стройплощадки.
Как выяснилось во время расследования, 44-летний подозреваемый около года назад переехал в Омскую область из Алтайского края, где не раз отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.
В отделе полиции № 9 в Омске завели на омича еще одно дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до 2 лет колонии, уточнили в полиции.