Искусство воровства. В Омске во время ремонта театра строитель похитил медный кабель

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о преступлении, которое случилось во время ремонта одного из омских театров. Работник учреждения культуры сообщил полицейским, что на стройплощадке не раз замечал среди строительного мусора остатки изоляции от медного кабеля, хотя в список работ снятие кабеля не входило.