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Чем пахнут заморозки? В Омске во время похолодания объявили режим «черного неба»

20 августа 02:58
Фото: 1MI

В Омске во время ночных заморозков объявили режим НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели на 11 часов.

В Обь-Иртышском УГМС в ночь на субботу, 20 августа, сообщили о неблагоприятном погодном режиме на территории Омска и Омской области. С полуночи и до 11:00 часов в регионе ввели режим НМУ первой степени опасности, более известный как режим «черного неба».

Во время режима НМУ предприятия обязаны снижать нагрузку на воздух на 5-30% в зависимости от их вида деятельности. Из-за особенностей погоды даже при снижении объема выбросов в городе все равно может ощущаться неприятный химический запах.

Добавим, что в ночь на 20 августа синоптики обещали серьезное похолодание вплоть до -5 градусов.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Нму#Погода#Режим нму#Черное небо#Режим черного неба#Заморозки#Похолодание#Выбросы
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