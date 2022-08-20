Чем пахнут заморозки? В Омске во время похолодания объявили режим «черного неба»

В Обь-Иртышском УГМС в ночь на субботу, 20 августа, сообщили о неблагоприятном погодном режиме на территории Омска и Омской области. С полуночи и до 11:00 часов в регионе ввели режим НМУ первой степени опасности, более известный как режим «черного неба».
Во время режима НМУ предприятия обязаны снижать нагрузку на воздух на 5-30% в зависимости от их вида деятельности. Из-за особенностей погоды даже при снижении объема выбросов в городе все равно может ощущаться неприятный химический запах.
Добавим, что в ночь на 20 августа синоптики обещали серьезное похолодание вплоть до -5 градусов.