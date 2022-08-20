Чем пахнут заморозки? В Омске во время похолодания объявили режим «черного неба»

В Обь-Иртышском УГМС в ночь на субботу, 20 августа, сообщили о неблагоприятном погодном режиме на территории Омска и Омской области. С полуночи и до 11:00 часов в регионе ввели режим НМУ первой степени опасности, более известный как режим «черного неба».