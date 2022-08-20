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Близко к 300. В Омске обнаружили шокирующее число новых случаев COVID-19

20 августа 10:48
Фото: 1MI

В Омской области зарегистрировали еще 285 случаев коронавируса

Данные федерального оперштаба за сутки.

За сутки в Омской области зарегистрировали еще 285 случаев коронавируса — такие данные представил федеральный оперштаб за сутки к 20 августа. В общей сложности инфекцию диагностировали уже у 214 116 человек.

Также за сутки в регионе госпитализировали только 47 заболевших, а выздоровевших стало больше на 122. Зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса, теперь болезнь убила 4 444 человека.

Добавим, что в числе зараженных, вероятно, есть омичи, у которых диагностировали новый штамм коронавируса «Кентавр». Подробнее об индийской версии болезни можно узнать в материале ниже.

В Омске выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса «кентавр»
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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Коронавирус COVID-19#Ковид
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