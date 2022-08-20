Близко к 300. В Омске обнаружили шокирующее число новых случаев COVID-19

За сутки в Омской области зарегистрировали еще 285 случаев коронавируса — такие данные представил федеральный оперштаб за сутки к 20 августа. В общей сложности инфекцию диагностировали уже у 214 116 человек.
Также за сутки в регионе госпитализировали только 47 заболевших, а выздоровевших стало больше на 122. Зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса, теперь болезнь убила 4 444 человека.
Добавим, что в числе зараженных, вероятно, есть омичи, у которых диагностировали новый штамм коронавируса «Кентавр». Подробнее об индийской версии болезни можно узнать в материале ниже.