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Без проблем не обошлось. В Омске задержали сразу несколько авиарейсов

20 августа 05:46
Фото: 1MI

В Омске задержали самолеты в Сочи и Волгоград

Самолеты не смогли вовремя покинуть Омск из-за позднего прибытия бортов.

По данным онлайн-табло Омского аэропорта, утром в субботу, 20 августа, вовремя не смогли вылететь сразу несколько рейсов. Задержка составила от двух до пяти часов.

В первом случае из-за позднего прибытия самолета рейс в Волгоград компании «ЮВТ Аэро» должен отправиться в 12:00 вместо 7:20 по расписанию. Регистрация закончилась в 11:20 по местному времени.

Второй рейс с задержкой около двух часов отправится в Сочи. Авиакомпания «Уральские авиалинии» по неизвестной причине сдвинула отправление самолета с 11:50 часов до 13:40 по местному времени.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Аэропорт#Самолет#Задержка рейса#Задержка самолета
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