Без проблем не обошлось. В Омске задержали сразу несколько авиарейсов

По данным онлайн-табло Омского аэропорта, утром в субботу, 20 августа, вовремя не смогли вылететь сразу несколько рейсов. Задержка составила от двух до пяти часов.
В первом случае из-за позднего прибытия самолета рейс в Волгоград компании «ЮВТ Аэро» должен отправиться в 12:00 вместо 7:20 по расписанию. Регистрация закончилась в 11:20 по местному времени.
Второй рейс с задержкой около двух часов отправится в Сочи. Авиакомпания «Уральские авиалинии» по неизвестной причине сдвинула отправление самолета с 11:50 часов до 13:40 по местному времени.