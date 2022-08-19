Жители Югры стали свидетелями северного сияния

Posted 19 августа 2022, 12:59
Published 19 августа 2022, 12:59
Modified 19 августа 2022, 12:59
Updated 19 августа 2022, 12:59
Как сообщает infox.ru, наблюдать северное сияние можно было даже в пределах города. Многие могли сфотографировать явление и выложить снимки в социальные сети.
Полярное сияние появляется на небе за счет потока солнечного ветра. При достижении магнитного поля Земли этот поток сталкивается в атмосфере с атомами кислорода.
Стоит отметить, что, как правило, в северных широтах северное сияние появляется в период с сентября по апрель, реже наблюдается в августе.
Возможность увидеть редкое природное явление выпала также жителям Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска и других городов.