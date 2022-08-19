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Posted 19 августа 2022, 12:59

Published 19 августа 2022, 12:59

Modified 19 августа 2022, 12:59

Updated 19 августа 2022, 12:59

Жители Югры стали свидетелями северного сияния

19 августа 2022, 12:59
Жители Югры ночью, с 17 на 18 августа, могли видеть редкое климатическое явление: северное сияние.

Как сообщает infox.ru, наблюдать северное сияние можно было даже в пределах города. Многие могли сфотографировать явление и выложить снимки в социальные сети. 

 

Полярное сияние появляется на небе за счет потока солнечного ветра. При достижении магнитного поля Земли этот поток сталкивается в атмосфере с атомами кислорода.

 

Стоит отметить, что, как правило, в северных широтах северное сияние появляется в период с сентября по апрель, реже наблюдается в августе. 

 

Возможность увидеть редкое природное явление выпала также жителям Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска и других городов. 

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