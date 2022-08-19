Выездная презентация Штаба общественной поддержки Партии «Единая Россия»

Штаб общественной поддержки Партии «Единая Россия» в городе Омске - это второй штаб, который был открыт на территории России. На площадках Штаба проходят приемные дни депутатов, различные встречи с врачами в рамках проекта «Доктор говорит», встречи с психологами, лидерами общественных мнений, блогерами. Проходят мастер-классы, дискуссии, праздники. А также реализуется успешный проект по приему граждан Адвокатской палаты Омской области по оказанию юридической помощи населению.