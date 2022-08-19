Выездная презентация Штаба общественной поддержки Партии «Единая Россия»

Жителям была представлена концепция работы обновленных общественных приемных.
Штаб общественной поддержки Партии «Единая Россия» в городе Омске - это второй штаб, который был открыт на территории России. На площадках Штаба проходят приемные дни депутатов, различные встречи с врачами в рамках проекта «Доктор говорит», встречи с психологами, лидерами общественных мнений, блогерами. Проходят мастер-классы, дискуссии, праздники. А также реализуется успешный проект по приему граждан Адвокатской палаты Омской области по оказанию юридической помощи населению.
В рамках живого диалога граждане задали интересующие вопросы и изъявили желание на базе Штаба проводить свои мероприятия и проекты.
«Безусловно, это важное событие не только для нашего регионального отделения партии, но и для всех горожан, потому что это Штаб больших и малых добрых дел во благо нашего региона. Мне всегда радостно, когда в Омске запускаются масштабные проекты, которые имеют успешное продолжение», - рассказал главврач Омского онкодиспансера Дмитрий Маркелов.
Штаб работает как постоянно функционирующая площадка для диалога, взаимодействия и коммуникации между представителями различных ветвей власти, экспертным сообществом и населением.
Напомним, Штаб общественной поддержки Партии «Единая Россия» был открыт в апреле этого года.