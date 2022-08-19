Врач рассказала, чем смог опасен для людей, использующих контактные линзы

Специалист заявила, что это связано со способностью частиц загрязненного воздуха интегрироваться в структуру контактной линзы и рекомендовала во время появления на улицах смога перейти на обычные очки. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на ТАСС.
Кроме того, Шилова посоветоваться в таких случаях пользоваться увлажняющими каплями для глаз с содержанием гиалуроновой кислоты.
Напомним, москвичи начали сообщать о появлении смога и неприятного запаха гари на улицах города начиная со среды 17 августа. Это связано с природными пожарами на территории Рязанской области.
Специалисты Роспотребнадзора регулярно мониторят ситуацию и берут пробы воздуха, а жителям рекомендовано меньше находиться на улице, по возможности не открывать форточки и ограничить физическую нагрузку.
В центре погоды «Фобос» сообщили, что ветер со стороны горящих под Рязанью лесов может сохраниться еще примерно на двое суток, но даже после того, как он изменит направление, воздух в столице еще какое-то время будет загрязнен частицами гари.