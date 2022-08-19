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Врач рассказала, чем смог опасен для людей, использующих контактные линзы

19 августа 15:16
Фото: piqsels.com
Профессор, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова отметила, что смог может повредить здоровью граждан, пользующихся контактными линзами, так как может привести к повреждению роговицы глаза.

Специалист заявила, что это связано со способностью частиц загрязненного воздуха интегрироваться в структуру контактной линзы и рекомендовала во время появления на улицах смога перейти на обычные очки. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на ТАСС. 

Кроме того, Шилова посоветоваться в таких случаях пользоваться увлажняющими каплями для глаз с содержанием гиалуроновой кислоты.

Напомним, москвичи начали сообщать о появлении смога и неприятного запаха гари на улицах города начиная со среды 17 августа. Это связано с природными пожарами на территории Рязанской области.

Специалисты Роспотребнадзора регулярно мониторят ситуацию и берут пробы воздуха, а жителям рекомендовано меньше находиться на улице, по возможности не открывать форточки и ограничить физическую нагрузку.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что ветер со стороны горящих под Рязанью лесов может сохраниться еще примерно на двое суток, но даже после того, как он изменит направление, воздух в столице еще какое-то время будет загрязнен частицами гари.

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