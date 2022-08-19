Во Владивостоке открыли уголовное дело из-за отравления детей в лагере

Уголовное дело открыто по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время Роспотребнадзор и сотрудники следствия проводят проверку, взяты пробы воды и смывы с внешних объектов, завершена обработка помещения пищеблока.