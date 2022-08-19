Во Владивостоке открыли уголовное дело из-за отравления детей в лагере

СК РФ завел уголовное дело по факту массового отравления в детском лагере «Юнга» во Владивостоке, сообщает 360tv.ru со ссылкой на сайт СУ СК по Приморскому краю.
Уголовное дело открыто по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время Роспотребнадзор и сотрудники следствия проводят проверку, взяты пробы воды и смывы с внешних объектов, завершена обработка помещения пищеблока.
17 августа в клиническую больницу Владивостока доставили 24 ребенка, у которых были признаки пищевого отравления. Все дети отдыхали в лагере «Юнга», общее количество детей, находившихся в учреждении — 261.
Краевая прокуратура проводит проверку, по итогам которой будет дана оценка исполнению законов в сфере обеспечения безопасности, защиты прав несовершеннолетних при организации детского отдыха, соблюдения санитарных требований.