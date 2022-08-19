Владимир Соловьев назвал «уродами» сотрудников омского бизнесмена Шкуренко

Отметим, что о Викторе Шкуренко и его корпоративе с Ургантом Соловьев высказывается уже не в первый раз. Помимо этого 6 августа в передаче «Бесогон ТВ» режиссер Никита Михалков также осудил приглашение шоумена на праздник.