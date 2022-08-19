Владимир Соловьев назвал «уродами» сотрудников омского бизнесмена Шкуренко

Телеведущий Владимир Соловьев в своей авторской передаче «Полный контакт» вновь агрессивно прошелся по омскому бизнесмену Виктору Шкуренко. Причина все та же — приглашение на корпоратив компании в качестве ведущего Ивана Урганта.
«Вот этот бизнесмен Виктор Шкуренко из Омска. У него 2500 тысячи человек в Сибири. ТД „Шкуренко“, сеть магазинов „Низкоцен“, „Победа“. Еще подонок название себе берет „Победа“. „EvroSpar“ „Inmart“. И эти 2500 человек поддерживают тогда его позицию, скажите мне? Я правильно понимаю?! Дела возбуждены?! Компания обанкрочена?! Две с половиной тысячи уродов, если они поддерживают эту позицию, отправлены в СВО воевать?! Доказывать личным примером свое право быть среди нас!» — эмоционально высказался телеведущий.
Отметим, что о Викторе Шкуренко и его корпоративе с Ургантом Соловьев высказывается уже не в первый раз. Помимо этого 6 августа в передаче «Бесогон ТВ» режиссер Никита Михалков также осудил приглашение шоумена на праздник.
Ранее Шкуренко прокомментировал Городу55 эти нападки.
«Соловьева я комментировать не буду. Не хочу подниматься на его уровень. Он по части словесности и цитируемости стоит выше меня. Зачем тявкать на слона?» — сказал бизнесмен.
Добавим, что сам корпоратив, который уже больше месяца раздражает Соловьева, прошел в Омске 22 июля. Кстати, о приглашении Урганта работники Шкуренко не знали до последнего: имя главного ведущего празднества держалось в секрете вплоть до его выхода на сцену.