В ЦБ РФ рассказали, что делать с долларовыми сбережениями

В ЦБ сообщили, что долларовые накопления внутри РФ в связи с санкционной политикой — ненадежны и порекомендовали держателям американской валюты в стране переключиться на использование тех валют, которые не станут блокировать.
Сообщается, что если у держателя долларов есть веские причины сохранить часть средств именно в данной валюте либо в валюте государств, поддержавших санкции, то следует задуматься об открытии зарубежного счета, пишет Russian.rt.com.
Кроме того, в посте содержится информация о тех трудностях, с которыми сталкиваются держатели валют недружественных стран.