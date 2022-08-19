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В ЦБ РФ рассказали, что делать с долларовыми сбережениями

19 августа 13:35
Фото: pxhere.com
Центробанк РФ поделился рекомендациями относительно долларовых сбережений на фоне сегодняшней ситуации. Советы ЦБ РФ были опубликованы в образовательном Telegram-канале «Финансовая культура».

В ЦБ сообщили, что долларовые накопления внутри РФ в связи с санкционной политикой — ненадежны и порекомендовали держателям американской валюты в стране переключиться на использование тех валют, которые не станут блокировать. 

Сообщается, что если у держателя долларов есть веские причины сохранить часть средств именно в данной валюте либо в валюте государств, поддержавших санкции, то следует задуматься об открытии зарубежного счета, пишет Russian.rt.com.

Кроме того, в посте содержится информация о тех трудностях, с которыми сталкиваются держатели валют недружественных стран.

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