В России разработают тест-системы для всех вирусов

В России появятся тест-системы для анализа ПЦР всех известных вирусов, пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия». Над ее созданием работают специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, разработка ведется на базе Центра стратегического планирования. Как отметила Скворцова, если коронавирус продолжит мутацию, систему тестирования инфекции можно будет обновить за несколько дней.
Точные сроки выпуска линейки новых тест-систем пока не называются, однако, как подчеркнула Вероника Скворцова, разработка поможет медикам ставить диагнозы и оперативно назначать лечение.