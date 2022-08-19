В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Специалист отметила, что несколько последних ночей в Тевризе, Таре, Русской Поляне, Знаменском, Павлоградке, Называевске и Больших Уках в приземном слое наблюдались заморозки -0…-2°, а ночью 19 августа в Больших Уках на почве зафиксировано -1°.