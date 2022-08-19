В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В Обь-Иртышском УГМС объявили штормовое предупреждение из-за затяжных ночных заморозков. По информации синоптиков, грядущей ночью в некоторых районах области температура воздуха опустится до -5 градусов, что может обернуться авариями и ЧП.
«С 20 по 22 августа на погодные условия Омской области будет оказывать влияние восточная периферия Азорского антициклона, ожидается неустойчивый характер погоды. Ежедневно по территории области будут наблюдаться кратковременные дожди, в ночные часы — туман. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы на 2-5°. Преобладающая температура ночью +5…+10°, днем +16…+21°», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Специалист отметила, что несколько последних ночей в Тевризе, Таре, Русской Поляне, Знаменском, Павлоградке, Называевске и Больших Уках в приземном слое наблюдались заморозки -0…-2°, а ночью 19 августа в Больших Уках на почве зафиксировано -1°.
Несмотря на заморозки, в некоторых районах Омской области сохраняется высокая (4 класс) пожарная опасность наблюдается на 4 станциях области, и в ближайшие дни ситуация не должна улучшиться.