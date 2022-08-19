В омском облизбиркоме за три недели до выборов начали искать замену Нестеренко

На портале правовой информации появилось распоряжение губернатора Омской области Александра Буркова о приеме предложений кандидатов в состав областной избирательной комиссии.
Согласно документу, заявки от желающих войти в Омскую областную избирательную комиссию будут принимать в течение двух недель со дня опубликования распоряжения, до 1 сентября 2022 года.
Напомним, 9 августа пост председателя Облизбиркома покинул Алексей Нестеренко, который работал на этом посту с 2010 года. На его место знакомые с ситуацией источники прочат нынешнего зампредседателя комиссии Ивана Ходакова.