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В омском облизбиркоме за три недели до выборов начали искать замену Нестеренко

19 августа 12:52
Фото: омский облизбирком

В Омске начали искать нового члена облизбиркома

Заявки от кандидатов будут принимать в течение двух ближайших недель.

На портале правовой информации появилось распоряжение губернатора Омской области Александра Буркова о приеме предложений кандидатов в состав областной избирательной комиссии. 

Согласно документу, заявки от желающих войти в Омскую областную избирательную комиссию будут принимать в течение двух недель со дня опубликования распоряжения, до 1 сентября 2022 года.

Напомним, 9 августа пост председателя Облизбиркома покинул Алексей Нестеренко, который работал на этом посту с 2010 года. На его место знакомые с ситуацией источники прочат нынешнего зампредседателя комиссии Ивана Ходакова. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Алексей Нестеренко#Выборы#Избирком
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