В Омске снова не вышло продать китайский недострой у «Зеленого острова»

В департаменте имущественных отношений мэрии Омска сообщили о результатах торгов по продаже недостроенного здания у «Зеленого острова». За пятиэтажку причудливой формы на улице 2-я Затонская, которую достроили лишь наполовину, просили 144 млн рублей.
Согласно протоколу аукциона, торги признали несостоявшимися: на них не заявился ни один желающий.
Последним владельцем недостроя было ООО «Восточное солнце», гендиректором которого значился У Цинлу из Китая. Компания зарегистрирована в Калачинске. В январе 2021 года мэрия добилась изъятия недостроя из-за затянутых сроков строительства, и представители компании не смогли обжаловать решение Арбитражного районного суда. На первых торгах постройку оценивали в 139 млн рублей.