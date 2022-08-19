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В Омске снова не вышло продать китайский недострой у «Зеленого острова»

19 августа 09:33
Фото: google.com/maps
Здание выставили на торги, но для него не нашлось ни одного покупателя.

В департаменте имущественных отношений мэрии Омска сообщили о результатах торгов по продаже недостроенного здания у «Зеленого острова». За пятиэтажку причудливой формы на улице 2-я Затонская, которую достроили лишь наполовину, просили 144 млн рублей.

Согласно протоколу аукциона, торги признали несостоявшимися: на них не заявился ни один желающий.

Последним владельцем недостроя было ООО «Восточное солнце», гендиректором которого значился У Цинлу из Китая. Компания зарегистрирована в Калачинске. В январе 2021 года мэрия добилась изъятия недостроя из-за затянутых сроков строительства, и представители компании не смогли обжаловать решение Арбитражного районного суда. На первых торгах постройку оценивали в 139 млн рублей. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Здание#Торги#Аукцион#Продажа#Недострой
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