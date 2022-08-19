В Омске снова не вышло продать китайский недострой у «Зеленого острова»

Последним владельцем недостроя было ООО «Восточное солнце», гендиректором которого значился У Цинлу из Китая. Компания зарегистрирована в Калачинске. В январе 2021 года мэрия добилась изъятия недостроя из-за затянутых сроков строительства, и представители компании не смогли обжаловать решение Арбитражного районного суда. На первых торгах постройку оценивали в 139 млн рублей.