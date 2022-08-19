Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омске на одном из предприятий в Нефтяниках загорелись емкости с маслом

19 августа 06:00
Фото: ГУ МЧС по Омской области
Площадь возгорания, по данным регионального МЧС, составила порядка 150 квадратных метров.

В Омске сотрудники регионального МЧС более двух часов ликвидировали пожар на одном из предприятий в Советском округе, где сегодня утром вспыхнули емкости с маслом. 

«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного от очевидцев в 07:39. На момент прибытия первого подразделения горели емкости с маслом», – пояснили Городу55 в ГУ МЧС по Омской области. 

Уже в 08:08 была объявлена локализация пожара на площади в 150 квадратных метров, а полностью ликвидировать возгорание удалось только 10:05. 

Фото: ГУ МЧС по Омской области

С огнем, по данным МЧС боролся 41 спасатель и 11 единиц спецтехники. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. 

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#ЧП#Пожары
Подпишитесь
Запланированное срочное обращение Путина перенесли
Сегодня, 01:34
Омские следователи объявили о проверке в отношении депутата Горсовета Анны Степаненко
Вчера, 10:37
«Остался трехлетний сын»: молодой омич погиб, вступившись за женщину на улице
Вчера, 13:58
Предполагаемого убийцу застреленного в Омске бизнесмена Плахина задержали в Тюмени
Вчера, 17:55
Салют отменяется. В Омске серьезно изменили программу празднования 200-летия региона
Вчера, 10:11
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
19 сентября, 18:27