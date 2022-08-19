В Омске на одном из предприятий в Нефтяниках загорелись емкости с маслом

В Омске сотрудники регионального МЧС более двух часов ликвидировали пожар на одном из предприятий в Советском округе, где сегодня утром вспыхнули емкости с маслом.
«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного от очевидцев в 07:39. На момент прибытия первого подразделения горели емкости с маслом», – пояснили Городу55 в ГУ МЧС по Омской области.
Уже в 08:08 была объявлена локализация пожара на площади в 150 квадратных метров, а полностью ликвидировать возгорание удалось только 10:05.
С огнем, по данным МЧС боролся 41 спасатель и 11 единиц спецтехники. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.