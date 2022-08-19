В окружные администрации Омска ищут двух замов на зарплату 55 тыс рублей

Стаж государственной гражданской службы и работы по специальности должен быть не менее 2 лет. Также важно наличие высшего образования. Специалисты должны хорошо ориентироваться в некоторых федеральных законах. Главными обязанностями будут муниципальный жилищный контроль, утверждение правил и организация благоустройства территории городского округа.