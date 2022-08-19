Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В окружные администрации Омска ищут двух замов на зарплату 55 тыс рублей

19 августа 10:37
Фото: Город55

Главе Центрального округа Омска Мендубаеву ищут первого заместителя

Вакансии появились на портале госслужбы.

В омской мэрии ищут новых кандидатов на должности первого заместителя глав сразу двух округов - Центрального и Кировского. Зарплату будущим работникам предлагают от 42 до 55 тысяч рублей. Информация о вакансиях появилась на сервисе «Госслужба».

Стаж государственной гражданской службы и работы по специальности должен быть не менее 2 лет. Также важно наличие высшего образования. Специалисты должны хорошо ориентироваться в некоторых федеральных законах. Главными обязанностями будут муниципальный жилищный контроль, утверждение правил и организация благоустройства территории городского округа.

Напомним, администрацию Центрального округа возглавляет Амангельды Мендубаев. Кировский округ месяц назад занял Андрей Наседкин.

#Ольга Цветатий#Город#Общество#Новости#Омск#Администрация#Должность#Поиск
Подпишитесь
Запланированное срочное обращение Путина перенесли
Сегодня, 01:34
Омские следователи объявили о проверке в отношении депутата Горсовета Анны Степаненко
Вчера, 10:37
«Остался трехлетний сын»: молодой омич погиб, вступившись за женщину на улице
Вчера, 13:58
Предполагаемого убийцу застреленного в Омске бизнесмена Плахина задержали в Тюмени
Вчера, 17:55
Салют отменяется. В Омске серьезно изменили программу празднования 200-летия региона
Вчера, 10:11
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
19 сентября, 18:27