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Август на дворе. На Омскую область нагрянут заморозки

19 августа 06:59
Фото: 1MI

В Омской области снова спрогнозировали заморозки до -3 градусов

Прогноз погоды сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По данным синоптиков в Омской области снова будут заморозки. Об этом рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Завтра, 20 августа, ночью температура опустится до 0 градусов, а местами похолодает до -3 градусов. Днем ожидается потепление до +21 градуса. Также местами пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

В воскресенье, 21 августа, ночью ожидается до +11 градусов. Температура днем сохранится до +21 градуса. В области продет кратковременный дождь, ветер северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

В понедельник, 22 августа, ночная температура будет колебаться от +5 до +10 градусов. Днем потеплеет максимум до +20 градусов. Дождя в этот день уже не ожидается. Ветер со скоростью 5-10 м/с будет дуть в северо-восточном направлении.

В областном ГУ МЧС России омичей предупредили о сохранности урожая во время заморозков.

«Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для их защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой или нетканым материалом», — отметили в ведомстве.

 

Фото: Обь-Иртышское УГМС
#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омская область#Омск#Погода в Омске#Погода на выходных#Заморозки
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