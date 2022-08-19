Август на дворе. На Омскую область нагрянут заморозки

В понедельник, 22 августа, ночная температура будет колебаться от +5 до +10 градусов. Днем потеплеет максимум до +20 градусов. Дождя в этот день уже не ожидается. Ветер со скоростью 5-10 м/с будет дуть в северо-восточном направлении.