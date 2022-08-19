Август на дворе. На Омскую область нагрянут заморозки

По данным синоптиков в Омской области снова будут заморозки. Об этом рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Завтра, 20 августа, ночью температура опустится до 0 градусов, а местами похолодает до -3 градусов. Днем ожидается потепление до +21 градуса. Также местами пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
В воскресенье, 21 августа, ночью ожидается до +11 градусов. Температура днем сохранится до +21 градуса. В области продет кратковременный дождь, ветер северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
В понедельник, 22 августа, ночная температура будет колебаться от +5 до +10 градусов. Днем потеплеет максимум до +20 градусов. Дождя в этот день уже не ожидается. Ветер со скоростью 5-10 м/с будет дуть в северо-восточном направлении.
В областном ГУ МЧС России омичей предупредили о сохранности урожая во время заморозков.
«Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для их защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой или нетканым материалом», — отметили в ведомстве.