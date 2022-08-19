Туры в Таиланд из России подешевели на 15-30%

Стоимость путевок в Таиланд благодаря блочной перевозке сократилась на 15-30%, а спрос на отдых, напротив, за последнюю неделю вырос почти в два раза. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на данные российских туроператоров.
Как рассказали представители компании «Русский Экспресс», блочные билеты авиакомпании Etihad на рейсы со стыковкой в Абу-Даби стоят на 30% дешевле, чем у остальных перевозчиков. Таким образом, туры в Таиланд становятся более привлекательными для туристов — у них появляется возможность сэкономить порядка 50 тыс. рублей.
Аналогичные предложения есть у туроператорской компании Fun& Sun: улететь из России в Таиланд можно через Казахстан на рейсах авиакомпании «Скат», стоимость — от 85 тыс. рублей. В среднем такие билеты обходятся почти на 20% выгоднее, чем на регулярные рейсы.
Снижение стоимости туров в Таиланд обусловило рост спроса на такие путевки. По данным Fun& Sun, в последние дни продажи растут на 20-30% каждый день.