Туры в Таиланд из России подешевели на 15-30%

Аналогичные предложения есть у туроператорской компании Fun& Sun: улететь из России в Таиланд можно через Казахстан на рейсах авиакомпании «Скат», стоимость — от 85 тыс. рублей. В среднем такие билеты обходятся почти на 20% выгоднее, чем на регулярные рейсы.