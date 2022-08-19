Среди населения Ростова-на-Дону ходят сообщения о взрывных устройствах на улицах

Особенно широко эти сообщения распространяются в мессенджерах, где родители школьников пересылают друг другу картинку с изображением некоего металлического агрегата с торчащими проводами.
Это изображение, как правило, сопровождается подписью, что данные устройства целыми пачками находят в школьных дворах. В результате местные жители боятся подходить к подозрительным предметам. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
В региональном УМВД прокомментировали историю со «взрывными устройствами», сообщив, что ничего такого в городе обнаружено не было, и повода для беспокойства у населения Ростова-на-Дону нет.