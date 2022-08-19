Специалист отметила влияние SPF-защиты на выработку витамина D

Наталия Жовтан отметила, что витамин D сам по себе биологически неактивен, и начинает действовать лишь после того, как преобразуется до активных форм в печени и почках. Причем это преобразование зависит еще и от ряда факторов работы организма в целом. Тело само регулирует поступление этого вещества при помощи загара — чем темнее кожа, тем меньше выработка витамина. Поэтому «естественной» передозировки можно не опасаться, заверила специалист.