Специалист отметила влияние SPF-защиты на выработку витамина D

Она пояснила, что витамин D вырабатывается от воздействия ультрафиолетовых лучей, которые SPF полностью блокирует, если использовать крем с максимальной защитой и наносить его на кожу каждые пару часов. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на «Газету.ru».
Наталия Жовтан отметила, что витамин D сам по себе биологически неактивен, и начинает действовать лишь после того, как преобразуется до активных форм в печени и почках. Причем это преобразование зависит еще и от ряда факторов работы организма в целом. Тело само регулирует поступление этого вещества при помощи загара — чем темнее кожа, тем меньше выработка витамина. Поэтому «естественной» передозировки можно не опасаться, заверила специалист.
Одновременно с этим врач напомнила, что совсем пренебрегать SPF-защитой не стоит, так как слишком большая доза ультрафиолета может привести к появлению солнечных ожогов, пигментации и новообразований, а также стать причиной преждевременного старения волос и кожи.