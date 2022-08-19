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Специалист отметила влияние SPF-защиты на выработку витамина D

19 августа 15:06
Фото: pxhere.com
Дерматовенеролог Наталия Жовтан сообщила, что постоянное применение средств SPF-защиты может помешать выработке витамина D.

Она пояснила, что витамин D вырабатывается от воздействия ультрафиолетовых лучей, которые SPF полностью блокирует, если использовать крем с максимальной защитой и наносить его на кожу каждые пару часов. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на «Газету.ru».

Наталия Жовтан отметила, что витамин D сам по себе биологически неактивен, и начинает действовать лишь после того, как преобразуется до активных форм в печени и почках. Причем это преобразование зависит еще и от ряда факторов работы организма в целом. Тело само регулирует поступление этого вещества при помощи загара — чем темнее кожа, тем меньше выработка витамина. Поэтому «естественной» передозировки можно не опасаться, заверила специалист.

Одновременно с этим врач напомнила, что совсем пренебрегать SPF-защитой не стоит, так как слишком большая доза ультрафиолета может привести к появлению солнечных ожогов, пигментации и новообразований, а также стать причиной преждевременного старения волос и кожи.

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