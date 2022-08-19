Российская наука попала в сферу интересов британских спецслужб

Отмечается, что от персоны нового президента РАН будет зависеть курс российской науки на ближайшее время. Вместе с тем нынешняя геополитическая ситуация свидетельствует не только о желании представителей иностранных спецслужб отслеживать изменения, происходящие в отрасли, но и о возможности продвижения “своего” кандидата. Об этом пишет infox.ru.
Кандидатура Дмитрия Красникова вызывает ряд вопросов. Будучи членом совета директоров “Евроситибанка”, в прошлом году был признан банкротом. Зеленоградское предприятие “Микрон”, совет директоров которого возглавляет Красников, заявило, что планирует стать флагманом отечественной электроники. Но с задачей он не справился, для восполнения дефицита чипов на отечественном рынке пришлось приглашать китайских партнеров.
До этого “Микрон”, разработавший и выпустивший универсальные электронные карты (УЭК), просрочил сертификацию продукции на год. Более того, себестоимость УЭК оказалась в десятки раз выше, чем зарубежные аналоги. Поэтому правительство решило отказаться от ранее запланированной выдачи каждому россиянину УЭК, которые ранее предложил президент Дмитрий Медведев.
Тем не менее сама компания находится под антироссийскими санкциями, а на Красникова они не распространились.
Кроме того, в глаза бросается факт наличия родственных связей между ним и профессором Первой Московской медицинской академии им. Сеченова Сергеем Никифоровым. До этого, они чередуясь, входили в совет директоров САК “Энергогарант”. При этом Никифоров известен как постоянный посетитель Лондонского высокого суда (The High Court of Justice), где выступает по зуму в роли свидетеля.
Вряд ли британская разведка MI-6, которая активно занимается вербовками, упустила из виду громкий судебный процесс, в котором шестнадцать раз упоминается фамилия Красникова.
Напомним, что в ходе ранее проводившихся выборах президента РАН Красников не вышел даже во второй тур. Сможет ли Красников с помощью новых связей возглавить РАН в нынешнем году?