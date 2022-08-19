Российская наука попала в сферу интересов британских спецслужб

Отмечается, что от персоны нового президента РАН будет зависеть курс российской науки на ближайшее время. Вместе с тем нынешняя геополитическая ситуация свидетельствует не только о желании представителей иностранных спецслужб отслеживать изменения, происходящие в отрасли, но и о возможности продвижения “своего” кандидата. Об этом пишет infox.ru.