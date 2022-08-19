Первый электрический трамвай: триумф и поражение Пироцкого

Но главным жизненным интересом Пироцкого было электричество. Поэтому, когда во время изучения отчётов работ на артиллерийских полигонах, он обнаружил на Белковом поле башню для прожектора и находящийся рядом генератор тока Якоби, на свободном времени и личной жизни Пироцкого был поставлен крест. Сразу после службы он отправлялся на полигон, где ставил свои опыты по передаче энергии. Задачу Фёдор Пироцкий формулировал так: преобразовать механическую энергию водопада или паровой машины в электричество и передать его на расстояние. Тонкие провода, использовавшиеся до этого на полигоне, не позволяли передавать ток от мощного генератора. Пироцкий стал экспериментировать, подвешивая толстые провода на деревянных столбах. Сперва ему удалось передать электричество на 32 метра, потом на 50, а затем на 215. Это были первые успешные опыты по передаче электроэнергии, используя модель «генератор-земля».