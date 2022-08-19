Омич с голым торсом похитил банковскую карту у 7-летнего ребенка

В Омске разыскивают пенсионера, который похитил банковскую карту у 7-летнего ребенка. Информацию сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
В полицию обратилась мама девочки. Она рассказала, что дочь ушла в магазин и по дороге обратно обронила карточку. После этого на телефон стали приходить уведомления о списании денег. Женщина с дочерью проживают в Ленинском округе, поэтому похититель территориально должен находится там.
Приметы мужчины: высокий, седой, на возраст 50–55 лет. Камеры видеонаблюдения показали, что в магазин он заходил в одних джинсах и черных кроссовках, с белой футболкой на плече.
«Если вы узнали этого человека или располагаете информацией о его местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-27-71, 8-904-588-57-11 или 102», — отметили в ведомстве.