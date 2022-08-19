Омич с голым торсом похитил банковскую карту у 7-летнего ребенка

В полицию обратилась мама девочки. Она рассказала, что дочь ушла в магазин и по дороге обратно обронила карточку. После этого на телефон стали приходить уведомления о списании денег. Женщина с дочерью проживают в Ленинском округе, поэтому похититель территориально должен находится там.