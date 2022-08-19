На омском Левобережье появится первый технопарк «Кванториум»

Директор школы №151 Денис Генис рассказал, что для технопарка уже закупили все необходимое оборудование, сейчас проходит отделка помещения. Новый технопарк смогут посещать дети и других школ. В "Кванториуме" оборудуют современные учебные кабинеты химии, физики, биологии. А еще будет робоквантум — лаборатория, оснащенная современным оборудованием и передовым программным обеспечением. Это площадка для инженерного творчества детей.