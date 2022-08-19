На омском Левобережье появится первый технопарк «Кванториум»

В Омске уже этой осенью планируют открыть первый технопарк «Кванториум» в Кировском округе. Он появится в школе №151.
Приоритетные задачи «Кванториумов» - готовить школьников к соревнованиям вплоть до международного уровня, различным конференциям, конкурсам и олимпиадам. Отметим, создание комфортных условий для обучения детей поддерживается «Народной программой» партии «Единая Россия».
19 августа председатель комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам Сергей Грушичев вместе с родителями детей, которые обучаются в Кировском округе, осмотрел строительство технопарка.
Омичка Татьяна Садкина вместе с сыном с нетерпением ждет открытия технопарка.
«У меня здесь учится сын, ему 10 лет, он перешел в 4-й класс. Мы, родители, конечно очень рады, потому что это новые возможности для детей. Они сами ждут открытия. Для нашего округа – это большое дело. Ранее школьники посещали дополнительные кружки и секции, а сейчас смогут обучаться в технопарке, получать новые знания и пользоваться современным оборудованием», - рассказала она.
Директор школы №151 Денис Генис рассказал, что для технопарка уже закупили все необходимое оборудование, сейчас проходит отделка помещения. Новый технопарк смогут посещать дети и других школ. В "Кванториуме" оборудуют современные учебные кабинеты химии, физики, биологии. А еще будет робоквантум — лаборатория, оснащенная современным оборудованием и передовым программным обеспечением. Это площадка для инженерного творчества детей.
Будет еще несколько дополнительных направлений:
«Финансово-бюджетный комитет Омского городского Совета одобрил выделение 11,5 млн рублей из бюджета города на создание «Кванториума» на базе школы №151. Мы сейчас побывали в этой школе, увидели, что проводятся отделочные работы, ремонтные работы. Затем проехали в школу №77, в которой открылся такой же технопарк в прошлом году. Выполнена отделка, закуплена необходимая мебель и оборудование. Мы видим, насколько этот проект востребован и интересен детям», - рассказал председатель комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам Сергей Грушичев.
Отметим, что до 2024 года в Омске планируют открыть еще четыре школьных «Кванториума» В 2023-2024 годах в Омской области появится сеть центров цифрового образования «IT-куб». В сеть попадут Калачинский лицей, Тарская средняя общеобразовательная школа № 3, Исилькульская средняя общеобразовательная школа № 2 и средняя общеобразовательная школа № 132 в Омске.