МИД РФ выразил протест в связи с ликвидацией советского мемориала в Эстонии

Ситуацию прокомментировал Иван Нечаев, замдиректора департамента информации и печати МИД РФ, назвав произошедшее «позорным» и сообщив о том, что ведомство направило Таллину ноту протеста.
Ранее сообщалось, что 16 августа в Нарве приступили к мероприятиям по переносу монумента Т-34 под Таллин, в Эстонский военный музей, информирует Russian.rt.com.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что в случае, если владельцы вида на жительства в стране будут протестовать против ликвидации советских мемориалов, то их ВНЖ могут аннулировать.
По словам директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, заявление Рейнсалу является прямой угрозой.