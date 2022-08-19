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МИД РФ выразил протест в связи с ликвидацией советского мемориала в Эстонии

19 августа 15:42
Фото: 1MI
Нота протеста от МИД РФ в связи с переносом танка-мемориала Т-34 направлена в эстонский МИД. Сообщается, что еще шесть мемориалов времен СССР демонтированы в Нарве.

Ситуацию прокомментировал Иван Нечаев, замдиректора департамента информации и печати МИД РФ, назвав произошедшее «позорным» и сообщив о том, что ведомство направило Таллину ноту протеста. 

Ранее сообщалось, что 16 августа в Нарве приступили к мероприятиям по переносу монумента Т-34 под Таллин, в Эстонский военный музей, информирует Russian.rt.com.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что в случае, если владельцы вида на жительства в стране будут протестовать против ликвидации советских мемориалов, то их ВНЖ могут аннулировать.

По словам директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, заявление Рейнсалу является прямой угрозой.

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