МИД: РФ применит ядерные силы только при необходимости защиты

Он заверил, что ядерное оружие Россия применит лишь в случае, если ее существование будет поставлено под угрозу либо при нападении других стран с задействованием средств массового уничтожения.
Помимо этого, Нечаев сообщил, что правительство РФ рассчитывает на понимание Соединенными Штатами и НАТО последствий учащения антироссийских высказываний с намеками на вероятность применения ядерного арсенала, информирует Russian.rt.com.
Также Нечаев заявлял, что РФ не тяготеет к непосредственному столкновению с США и Североатлантическим Альянсом и, как ядерная держава, серьезно подходит к ситуации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия придерживается позиции недопустимости ядерного конфликта.