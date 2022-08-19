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МИД: РФ применит ядерные силы только при необходимости защиты

19 августа 16:21
Фото: vk.com/mid
Иван Нечаев, замглавы департамента информации и печати российского МИД, заверил, что в рамках военной доктрины страны использование ядерного оружия РФ возможно лишь в качестве ответа на агрессию.

Он заверил, что ядерное оружие Россия применит лишь в случае, если ее существование будет поставлено под угрозу либо при нападении других стран с задействованием средств массового уничтожения. 

Помимо этого, Нечаев сообщил, что правительство РФ рассчитывает на понимание Соединенными Штатами и НАТО последствий учащения антироссийских высказываний с намеками на вероятность применения ядерного арсенала, информирует Russian.rt.com.

Также Нечаев заявлял, что РФ не тяготеет к непосредственному столкновению с США и Североатлантическим Альянсом и, как ядерная держава, серьезно подходит к ситуации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия придерживается позиции недопустимости ядерного конфликта.

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