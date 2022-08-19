Мэр Лондона Хан считает, что преступность в городе вырастет из-за спада экономики

В беседе с The Guardian Хан рассказал, что его беспокоит перспектива всплеска криминала, так как жизнь в городе дорожает. Он полагает, что этот факт может свести на нет все прежние достижения властей по борьбе с криминалом в столице.
Мэр Лондона также заявил, что преступность и нищета не являются неизбежностью, поэтому властям следует прикладывать максимум усилий, чтобы продемонстрировать солидарность и желании сделать столицу безопасной для всех, информирует Russian.rt.com.
Сообщалось, что годовая инфляция в Англии в июле выросла до 10,1% по сравнению с июньскими 9,4%, что стало рекордным показателем с 1982 года.