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Машину омского бизнесмена Сергея Лагутина протаранили на «встречке»

19 августа 11:58
Фото: 1MI

В Омске протаранили машину бизнесмена Сергея Лагутина

Бизнесмен не пострадал и назвал свою версию случившегося.

О случившемся на личной странице во ВКонтакте рассказал политик Сергей Кондаков, с которым омский бизнесмен Сергей Лагутин поделился подробностями случившегося.

«Стою на светофоре, просто на встречу на полной скорости… Удар принял на себя. Покушение? По мне так это вполне умышленный таран лоб в лоб», — цитирует Кондаков версию Лагутина о случившемся.

Политик также поделился записью момента аварии, где видно, что на светофоре в автомобиль Mitsubishi Сергея Лагутина на полном ходу врезается легковушка, которая начала движение во встречном направлении. Обстоятельства ДТП выяснят полицейские.

Сергей Лагутин является учредителем ООО «Сибирско-Уральская строительная компания», а также общественным деятелем и публицистом.

#Авария#ДТП#Полиция#Сергей Лагутин#Сергей Кондаков#Новости#Происшествия#Ольга Акамова#Омск
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