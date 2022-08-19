Машину омского бизнесмена Сергея Лагутина протаранили на «встречке»

О случившемся на личной странице во ВКонтакте рассказал политик Сергей Кондаков, с которым омский бизнесмен Сергей Лагутин поделился подробностями случившегося.
«Стою на светофоре, просто на встречу на полной скорости… Удар принял на себя. Покушение? По мне так это вполне умышленный таран лоб в лоб», — цитирует Кондаков версию Лагутина о случившемся.
Политик также поделился записью момента аварии, где видно, что на светофоре в автомобиль Mitsubishi Сергея Лагутина на полном ходу врезается легковушка, которая начала движение во встречном направлении. Обстоятельства ДТП выяснят полицейские.
Сергей Лагутин является учредителем ООО «Сибирско-Уральская строительная компания», а также общественным деятелем и публицистом.