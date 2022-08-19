Крупник предложил перевести школьников на пятидневку

Парламентарий подчеркнул, что шестидневный график обучения неудобен как для школьников младших классов, так и для их родителей, так как дети не успевают полноценно отдыхать и в достаточной степени общаться с близкими. Он подчеркнул, что в стране есть регионы, где шестидневка решает проблему недостаточного количества школ или педагогов, но в в целом по стране такого дефицита не наблюдается.