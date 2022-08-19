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Крупник предложил перевести школьников на пятидневку

19 августа 15:23
Фото: piqsels.com
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой перевести школы с шестидневной недели обучения на пятидневную. При этом начать этот процесс предлагается с начальных и средних классов.

С этим предложением парламентарий обратился в письме на имя министра просвещения Сергея Кравцова, пишет Pravda.Ru со ссылкой на RT. 

Парламентарий подчеркнул, что шестидневный график обучения неудобен как для школьников младших классов, так и для их родителей, так как дети не успевают полноценно отдыхать и в достаточной степени общаться с близкими. Он подчеркнул, что в стране есть регионы, где шестидневка решает проблему недостаточного количества школ или педагогов, но в в целом по стране такого дефицита не наблюдается.

В связи с этим Крупник обратился к министру с просьбой рассмотреть возможность организации постепенного перехода российских школ на пятидневную учебную неделю для младших и средних классов в рамках стратегии развития школьного образования. 

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