Крупник предложил перевести школьников на пятидневку

С этим предложением парламентарий обратился в письме на имя министра просвещения Сергея Кравцова, пишет Pravda.Ru со ссылкой на RT.
Парламентарий подчеркнул, что шестидневный график обучения неудобен как для школьников младших классов, так и для их родителей, так как дети не успевают полноценно отдыхать и в достаточной степени общаться с близкими. Он подчеркнул, что в стране есть регионы, где шестидневка решает проблему недостаточного количества школ или педагогов, но в в целом по стране такого дефицита не наблюдается.
В связи с этим Крупник обратился к министру с просьбой рассмотреть возможность организации постепенного перехода российских школ на пятидневную учебную неделю для младших и средних классов в рамках стратегии развития школьного образования.