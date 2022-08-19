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Из Ленинградского зоопарка похитили редкую ящерицу

19 августа 13:32
Фото: piqsels.com
Петербуржец похитил из Ленинградского зоопарка редкое животное — акантозавра Натальи. Ящерица погибла.

Сотрудница зоопарка рассказала, что в прошлую пятницу в террариуме недосчитались редкой рептилии.

После просмотра записей камер наблюдения стало ясно, что животное похищено неизвестным гражданином, который вынес его в сумке за пределы территории зоопарка. Сотрудники сразу же обратились с заявлением в полицию. В пресс-службе зоопарка пообещали, что примут меры, чтобы подобные ситуации не повторялись, сообщает Russian.rt.com.

В местном ГУ МВД сообщили, что подозреваемый задержан, а рептилия погибла. 

Предполагается, что мужчина был нетрезв, совершая преступление. Ящерицу он планировал подарить жене. Сотрудники полиции обнаружили труп рептилии под окнами подозреваемого. Он утверждает, что животное выпало из окна 12 этажа.

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