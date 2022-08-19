Из Ленинградского зоопарка похитили редкую ящерицу

После просмотра записей камер наблюдения стало ясно, что животное похищено неизвестным гражданином, который вынес его в сумке за пределы территории зоопарка. Сотрудники сразу же обратились с заявлением в полицию. В пресс-службе зоопарка пообещали, что примут меры, чтобы подобные ситуации не повторялись, сообщает Russian.rt.com.