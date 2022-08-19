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Глава РФ высказался о проблеме замещения зарубежной техники на российских верфях

19 августа 13:37
Фото: pxhere.com
Президент Путин рассказал о проблеме замещения зарубежной судостроительной техники на совещании по развитию отрасли судостроения. Замещение может отразиться на сроках и стоимости производства, отметил лидер РФ.

Путин сообщил, что замещение техники и запчастей при производстве различных видов гражданских судов окажет влияние на формат уже существующих проектов. Он подчеркнул, что соблюдение сроков и стоимость перепроектирования играют большую роль для заказчиков судов.

Также глава РФ заметил, что нужно, невзирая на трудности, сделать все возможное для выполнения проектов без потери качества и с соблюдением сроков, пишет Russian.rt.com.

Президент обратил внимание правительства и судостроительных предприятий на необходимость обеспечения выполнения производственных программ и максимального сокращения влияния негативной ситуации на отрасль.

Известно, что в Комсомольске-на-Амуре был заложен корвет «Быстрый», готовящийся стать частью Тихоокеанской флотилии. Событие было приурочено к 86-летию со дня основания судостроительного завода.

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