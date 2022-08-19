Глава РФ высказался о проблеме замещения зарубежной техники на российских верфях

Путин сообщил, что замещение техники и запчастей при производстве различных видов гражданских судов окажет влияние на формат уже существующих проектов. Он подчеркнул, что соблюдение сроков и стоимость перепроектирования играют большую роль для заказчиков судов.
Также глава РФ заметил, что нужно, невзирая на трудности, сделать все возможное для выполнения проектов без потери качества и с соблюдением сроков, пишет Russian.rt.com.
Президент обратил внимание правительства и судостроительных предприятий на необходимость обеспечения выполнения производственных программ и максимального сокращения влияния негативной ситуации на отрасль.
Известно, что в Комсомольске-на-Амуре был заложен корвет «Быстрый», готовящийся стать частью Тихоокеанской флотилии. Событие было приурочено к 86-летию со дня основания судостроительного завода.