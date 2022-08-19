Глава РЭО Буцаев рассказал о защите окружающей среды на «Тавриде.Арт»

У некоторых участников были готовые проекты: они презентовали их представителям профессионального сообщества. Жительница Севастополя Ольга Колодина работает в компании, специализирующейся на переработке отходов стекла, собираемых на побережье Черного моря. Она проинформировала о своем проекте в ходе дискуссий участников арт-кластера во главе с Денисом Буцаевым. Руководитель РЭО заявил, что лично поможет Ольге реализовать проект.