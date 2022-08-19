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Глава РЭО Буцаев рассказал о защите окружающей среды на «Тавриде.Арт»

19 августа 09:13
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) выступил генеральным экопартнером фестиваля «Таврида.Арт». Компания внедрила активности, ориентированные на популяризацию ответственного потребления и обеспечение защиты окружающей среды.

В рамках фестиваля «Таврида» с 15 по 19 августа работали экологические центры РЭО и эковолонтеров «Делай!»: гостевой дом и «Эколаборатория РЭО», пишет newsnn.ru

«В этом году на „Тавриде“ мы начали организовывать раздельный сбор отходов, — сообщил глава РЭО Денис Буцаев. — Однако раздельные контейнеры все-таки охватили не всю территорию, поэтому уже есть цель на следующий год — организовать в рамках фестиваля масштабный, повсеместный сбор».

Эковолонтеры провели субботник на территории уникального природного заповедника — Опукского. На побережье Черного моря собрали 18 мешков мусора.

В эколаборатории открыли «Мастерскую переработки». Участникам фестиваля предлагали измельчать пластиковые крышки при помощи экошредера и переплавлять эту стружку в брелоки, значки, подставки для телефонов или стаканы для ручек. В рамках работы эколаборатории организовали также тематические мастер-классы: изготавливали шопперы, бумагу из макулатуры, авоськи из трикотажных лент.

У некоторых участников были готовые проекты: они презентовали их представителям профессионального сообщества. Жительница Севастополя Ольга Колодина работает в компании, специализирующейся на переработке отходов стекла, собираемых на побережье Черного моря. Она проинформировала о своем проекте в ходе дискуссий участников арт-кластера во главе с Денисом Буцаевым. Руководитель РЭО заявил, что лично поможет Ольге реализовать проект.

При поддержке РЭО на фестивале «Таврида.Арт» провели показ апсайклинг-одежды. В коллекцию под названием «Небография» вошли предметы гардероба, сшитые из старых вещей.

«В планах открыть на „Тавриде“ магазин одежды и предметов из переработанного пластика. Ведь это не только экологично, но и очень эстетично — например, подсвечники из переработанного стекла выглядят, как малахит», — заявил Буцаев. 

 

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