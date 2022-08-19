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Эксперт рекомендовала не давать телефон детям до трех лет

19 августа 14:52
Фото: piqsels.com
Семейный системный психолог Алена Леонова рассказала, что детей необходимо с раннего возраста ограничивать во времени пользования телефоном, а до трех лет им лучше вообще не давать аппарат в руки.

Дошкольникам же, по ее словам, важно сразу установить четкий режим пользования гаджетами. Например, можно выделить какое-то время в течение дня для игры на телефоне, а потом отвлечь ребенка другими делами или развлечениями. Об этом пишет Pravda.Ru. При этом, по словам Леоновой, ученикам начальных классов необходимо купить простой телефон для связи в целях безопасности.

Психолог пояснила, что дети увлекаются смартфонами из-за нежелания взрослых с ними заниматься. В связи с этим она рекомендовала родителям заменить телефон на совместные игры и общение. 

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