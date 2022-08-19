Эксперт рекомендовала не давать телефон детям до трех лет

Дошкольникам же, по ее словам, важно сразу установить четкий режим пользования гаджетами. Например, можно выделить какое-то время в течение дня для игры на телефоне, а потом отвлечь ребенка другими делами или развлечениями. Об этом пишет Pravda.Ru. При этом, по словам Леоновой, ученикам начальных классов необходимо купить простой телефон для связи в целях безопасности.