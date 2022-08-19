Эксперт рассказал об опасности употребления грибов для беременных и детей

Диетолог также сообщил, что употреблять грибные блюда нежелательно беременным, людям с повышенной чувствительностью к усвоению пищи и детям в возрасте до трех лет. А если давать ребенку грибы в более позднем возрасте, то лучше всего сочетать их с крупами, хлебом и овощами для снижения токсической нагрузки. Да и полностью здоровым людям нежелательно употреблять грибы каждый день, так как они являются продуктом, достаточно тяжелым для желудочно-кишечного тракта.