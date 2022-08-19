Болельщики украли у футболиста «Барселоны» часы

Часы у Левандовски похитили, когда он приехал в спортивный комплекс в городе Сан-Жоан Деспи. Футболист задержался возле входа, чтобы раздать поклонникам автографы, чем и воспользовались злоумышленники — они сорвали с запястья спортсмена наручные часы.