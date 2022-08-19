Безграничные возможности: Омич с ДЦП установил рекорд России и взошел на Эверест

Сергей вел блоги в популярных соцсетях — там у него были сотни тысяч подписчиков. Сейчас осваивает ВК и Telegram, он начал развивать свои страницы там. Ему это надо не для того, чтобы потешить самолюбие. Спортсмен активно занимается благотворительностью. Своими постами он помогает собирать деньги для маленьких пациентов с СМА, на спасение которых требуются космические суммы. И, конечно, особая для него тема — помощь детям с ДЦП. Он почти постоянно занимается примерно с десятью такими малышами.