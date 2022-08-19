Безграничные возможности: Омич с ДЦП установил рекорд России и взошел на Эверест

Город55 представляет продолжение проекта #безграничные_возможности2022.
У Сергея Коралло — врожденный ДЦП. Врачи говорили его маме, что сын — если и выживет — не сможет ходить. А он установил рекорд России по стритлифтингу. При этом омич выступает в общем зачете со здоровыми спортсменами.
К 29 годам он достиг того, о чем большинство только мечтает — стал мастером спорта международного класса по стритлифтингу, неоднократным призером области по армрестлингу, чемпион Азии по стритлифтингу, призер области в дисциплине воркаут «двоеборье». Сергею вручили премию мэра Омска. А в 2021 году он совершил восхождение на гору Эльбрус.
Наш герой рассказывает, что начал заниматься спортом с раннего детства. Главной причиной стала забота о близких. Говорит, видел, как переживает мама, и хотел, чтобы она была спокойна — он сможет жить самостоятельно.
Преодолевать трудности приходилось всегда. Сергей родился в деревне Алексеевке Оконешниковского района. Школа была в километре от дома. И мальчик каждый день ходил туда сам. Зимой опирался санки, которые катил перед собой, — еще и сестренку возил.
«Мой главный девиз в жизни: „Помоги тем, кто слабее тебя“, — объясняет Сергей. — Себя не надо жалеть, не надо искать оправданий лени. Если бы можно было дать совет себе в самом начале пути, я бы сказал: „Начинай заниматься как можно раньше и не останавливайся перед сложностями“. Мы много ездим по спортивным клубам, и мне важно, что мои выступления мотивируют детей, что я для них пример».
Сергей вел блоги в популярных соцсетях — там у него были сотни тысяч подписчиков. Сейчас осваивает ВК и Telegram, он начал развивать свои страницы там. Ему это надо не для того, чтобы потешить самолюбие. Спортсмен активно занимается благотворительностью. Своими постами он помогает собирать деньги для маленьких пациентов с СМА, на спасение которых требуются космические суммы. И, конечно, особая для него тема — помощь детям с ДЦП. Он почти постоянно занимается примерно с десятью такими малышами.
Мечта нашего героя — открыть собственный зал и тренировать детей с ограниченными возможностями.
Ссылка на видео о герое: