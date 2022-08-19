Без огней. Стали известны подробности ДТП с трактором, в котором погибло 4 человека

Posted 19 августа 2022, 04:44
Published 19 августа 2022, 04:44
Modified 19 августа 2022, 05:39
Updated 19 августа 2022, 05:39
Городу55 стали известны новые подробности жуткого ДТП на трассе Омск — Седельниково, где вчера поздно вечером при столкновении легковушки и трактора погибло 4 человека, в том числе двое маленьких детей. Еще три человека, среди которых также есть дети, попали в больницу.
«Трактор с телегой перевозил дрова. В темное время суток, а авария произошло приблизительно в 21:50, у прицепа не горели габаритные огни. Водитель „Ларгуса“, по всей видимости, его просто не заметила в темноте», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, по данным региональной Госавтоинспекции, на 145 километре трассы Омск — Муромцево — Седельниково 57-летняя водитель «Лады Ларгус» врезалась в трактор МТЗ-80. В результате ДТП на месте от травм погибли 22-летний парень и 37-летняя женщина, а две девочки — годовалая и 10 лет скончались в больнице.
Водителя «Ларгуса» и еще двух детей — 8-летнего мальчика и 10-летнюю девочку — госпитализировали.
В данный момент по факту этой аварии уже возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, которое повлекло смерть двух и более лиц. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры Омской области.