Здоровье не ждет. Омский минздрав заставили купить партию лекарства от муковисцидоза

В пресс-службе омских приставов рассказали, что контролировали обеспечение лекарством четырехлетнего ребенка, которому долгое время не могли предоставить лекарство от муковисцидоза. Мама мальчика обратилась за помощью в прокуратуру, и ведомство в суде потребовало от минздрава обеспечить ребенка лекарствами.