Здоровье не ждет. Омский минздрав заставили купить партию лекарства от муковисцидоза

В пресс-службе омских приставов рассказали, что контролировали обеспечение лекарством четырехлетнего ребенка, которому долгое время не могли предоставить лекарство от муковисцидоза. Мама мальчика обратилась за помощью в прокуратуру, и ведомство в суде потребовало от минздрава обеспечить ребенка лекарствами.
В итоге суд обязал минздрав Омской области закупить препарат под торговым названием «Пульмозим». Ежемесячно ребенку требуется 5 упаковок препарата.
После суда приставы уведомили минздрав о необходимости закупить нужное лекарство. В результате ведомство закупило препарат с запасом до конца года. Препарат доставили в госаптеку, где мама мальчика может получить нужное количество лекарства.
Исполнительное производство закрыли, однако если в минздраве снова не смогут обеспечить ребенка препаратом, по заявлению мамы мальчика производство снова возобновят.