Город55
ГлавноеВсе новости

Здоровье не ждет. Омский минздрав заставили купить партию лекарства от муковисцидоза

Вчера, 15:13
Фото: 1MI

Омский минздрав обязали обеспечить ребенка лекарствами от муковисцидоза

Мама больного ребенка добилась закупки лекарства только через суд.

В пресс-службе омских приставов рассказали, что контролировали обеспечение лекарством четырехлетнего ребенка, которому долгое время не могли предоставить лекарство от муковисцидоза. Мама мальчика обратилась за помощью в прокуратуру, и ведомство в суде потребовало от минздрава обеспечить ребенка лекарствами.

В итоге суд обязал минздрав Омской области закупить препарат под торговым названием «Пульмозим». Ежемесячно ребенку требуется 5 упаковок препарата.

После суда приставы уведомили минздрав о необходимости закупить нужное лекарство. В результате ведомство закупило препарат с запасом до конца года. Препарат доставили в госаптеку, где мама мальчика может получить нужное количество лекарства.

Исполнительное производство закрыли, однако если в минздраве снова не смогут обеспечить ребенка препаратом, по заявлению мамы мальчика производство снова возобновят.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Лекарства#Приставы#Суд#Судебное решение
Подпишитесь
Вы удивитесь: статистики назвали самые подорожавшие продукты Омска
Сегодня, 16:58
Открутили Солнце. «Солнечную систему» в Омске уберут после акта вандализма
Сегодня, 12:01
Неприятные рекорды. Инфляция в Омской области обогнала общероссийскую
Инфляция немного сократилась в сравнении с прошлым месяцем, однако все равно превысила общероссийский показатель.
Сегодня, 19:04
«Пивное» дело омского депутата Горностаевой передали в суд
Сегодня, 18:01
Неприятные рекорды. Инфляция в Омской области обогнала общероссийскую
Инфляция немного сократилась в сравнении с прошлым месяцем, однако все равно превысила общероссийский показатель.
Сегодня, 19:04
Джаз, «Тарская крепость» и индийская свадьба. Куда сходить на выходных в Омске
Сегодня, 19:02