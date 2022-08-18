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В Рослесхозе заявили, что площадь пожаров в Рязанской области больше, чем заявлено

Вчера, 20:59
Фото: 1MI
В лесном хозяйстве Рязанской области скрывали реальную площадь возгорания на природных территориях, из-за чего власти не смогли вовремя нарастить федеральные силы для их ликвидации. К такому выводу пришли эксперты Рослесхоза.

Сегодня утром ведомство направило группировку бойцов и специальной техники «Авиалесоохраны» на устранение природных очагов возгорания в Рязанской области. На место уже прибыли первые федеральные десантники из Йошкар-Олы, также вскоре ожидаются специалисты из Сибири, пишет iz.ru со ссылкой на РИА Новости.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Рязанской области Павел Малков сообщил о разрастании площади лесных пожаров более чем вдвое (до 181 гектаров) всего за минувшие сутки. Для борьбы с огнем привлечено свыше трехсот специалистов и более сотни единиц техники. Самые крупные группировки сил контролируют ситуацию вблизи поселков Деулино и Голованово.

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