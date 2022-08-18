В Рослесхозе заявили, что площадь пожаров в Рязанской области больше, чем заявлено

Сегодня утром ведомство направило группировку бойцов и специальной техники «Авиалесоохраны» на устранение природных очагов возгорания в Рязанской области. На место уже прибыли первые федеральные десантники из Йошкар-Олы, также вскоре ожидаются специалисты из Сибири, пишет iz.ru со ссылкой на РИА Новости.