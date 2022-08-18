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В Омской области перевернулся мотоцикл с люлькой: водитель погиб

Вчера, 09:37
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
По данным силовиков, мужчина не справился с управлением.

В селе Щербаки Саргатского района в среду поздно вечером произошла смертельная авария, которая унесла жизнь 44-летнего мужчины. 

«Предварительно, водитель незарегистрированного мотоцикла «Иж Планета-5», ехал по улице Кузнечной в селе Щербаки. В районе дома № 5 он не справился с управлением, слетел в кювет, после чего мототранспорт перевернулся», - рассказали Городу55 в УГИБДД по Омской области. 

В результате ДТП водитель мотоцикла получил смертельные травмы и скончался на месте.

Сейчас по факту этой аварии назначена проверка.

#Василий Попов#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Авария#ЧП
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