В Омской области перевернулся мотоцикл с люлькой: водитель погиб

В селе Щербаки Саргатского района в среду поздно вечером произошла смертельная авария, которая унесла жизнь 44-летнего мужчины.
«Предварительно, водитель незарегистрированного мотоцикла «Иж Планета-5», ехал по улице Кузнечной в селе Щербаки. В районе дома № 5 он не справился с управлением, слетел в кювет, после чего мототранспорт перевернулся», - рассказали Городу55 в УГИБДД по Омской области.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил смертельные травмы и скончался на месте.
Сейчас по факту этой аварии назначена проверка.