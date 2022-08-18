В департаменте образования Омска рассказала об открытии еще 18 ясельных групп для детей до 3-х лет в 16 городских детсадах. Группы рассчитаны на 361 ребенка.
По данным ведомства, эти группы появятся в следующих детских садах: № 3, 4, 9, 37, 41, 77, 90, 112, 122, 240, 291, 302, 329, 345, а также в школе № 161.
Помимо этого в детских садах, которые были открыты в 2021-2022 годах, уже функционируют ясельные группы на 260 мест:
В двух строящихся сейчас садиках также будут открыты ясельные группы:
Завершить ремонт и открыть группы планируется к новому учебному году.