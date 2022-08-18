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В Омске появится 18 новых ясельных групп для детей до трех лет – список детсадов

Вчера, 09:25
Фото: 1MI
По данным мэрии города, они смогут принять 361 ребенка.

В департаменте образования Омска рассказала об открытии еще 18 ясельных групп для детей до 3-х лет в 16 городских детсадах. Группы рассчитаны на 361 ребенка. 

По данным ведомства, эти группы появятся в следующих детских садах: № 3, 4, 9, 37,  41, 77, 90, 112, 122, 240, 291, 302, 329, 345, а также в школе № 161.

Помимо этого в детских садах, которые были открыты в 2021-2022 годах, уже функционируют ясельные группы на 260 мест:

  • детсад в поселке Биофабрика на 310 мест, из них 100 мест для детей до 3-х лет;
  • детсад по улице Светловской на 140 мест, из них 40 мест для детей до 3-х лет;
  • детсад по улице 1-я Станционной на 140 мест, из них 60 мест для детей до 3-х лет;
  • детсад по улице Сергея Тюленина на 140 мест из них 60 мест для детей до 3-х лет.

В двух строящихся сейчас садиках также будут открыты ясельные группы: 

  • в детском саду в микрорайоне «Прибрежный» на 260 мест из них 60 мест для детей до 3-х лет; 
  • в детском саду в микрорайоне «Большие Поля» на 140 из них 40 мест для детей до 3-х лет.

Завершить ремонт и открыть группы планируется к новому учебному году.

#Василий Попов#Город#Общество#Новости#Омск#Дети#Детский сад#Ясли
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