В Омске начинается подготовка ко Дню народного единства

17 августа в рамках выездного мероприятия Штаба общественной поддержки состоялось брифинг-совещание Рабочей группы по подготовке заключительного гала-концерта XII Областного фестиваля национальных культур «Единение», посвящённого 25-летию омского Дома Дружбы, 200-летия Омской области и году культурного наследия.
«Поскольку этот год особенных дат, мы безусловно отдадим дань каждому событию. Это год культурного наследия народов России, объявленный Президентом Российской Федерации. Это 200летие Омской области. И, конечно, 25летие Омского Дома Дружбы. В течении всего года абсолютно все большие праздники, форумы, фестивали посвящались этим датам. Одним из ярких примеров является Международный Форум приграничных территорий Российской Федерации и стран СНГ „Да будет дружба искренней и честной“, который проводил Омский Дом Дружбы. Завершающим праздником мы еще раз покажем многонациональное единение народов Омского Прииртышья. Сегодня наше совещание было посвящено организационным вопросам и разработке концепции гала-концерта. А событие это будет яркое, красочное, интересное и, безусловно, значимое. И важно, что оно будет проходить в преддверии Дня народного единства. Удивительные костюмы, танцы и песни, которые будут продемонстрированы на сцене всегда нравятся омичам и гостям региона» — поделилась Наталья Степанова, директор Дома Дружбы.
Гала-концерт — это завершение 3-летнего цикла Областного фестиваля национальных культур «Единение», который включает в себя многонациональные мероприятия, конкурсы, праздники, фестивали, семинары-практикумы, научно-практические конференции. Концерт планируется на 3 ноября в концертном зале Омской филармонии. В нем будут участвовать коллективы всего региона.
«Омский Дом Дружбы организовал Межрегиональный фестиваль культуры российских немцев „Феникс“, который открыл 2-х дневное празднование 30-летия Азовского немецкого района. Не во всех регионах есть такой сильный Дом дружбы. Благодаря его работе Омск входит в пятерку лучших регионов в России по комфорту национальных отношений. Недавно прошел великолепно организованный Форум приграничных территорий РФ и стран СНГ: „Да будет дружба искренней и честной!“ Здесь предстоит соединение знаковых юбилеев: 25летие Дома Дружбы, 200летие Омской области, Года культурного наследия народов России. Фестиваль, и гала-концерт ко Дню народного единства должны быть грандиозными.» — поделилась Инна Гомолко, помощница депутата Законодательного Собрания Дмитрия Павлова, в чей округ входит Азовский немецкий район.
За 24 года существования Областного фестиваля национальных культур «Единение» прошло более 25 000 мероприятий, участниками которых стали более 3 000 творческих коллективов из всех муниципальных районов Омской области, национально-культурных объединений, из 80 регионов и городов России, 35 стран ближнего и дальнего зарубежья. Более 2,5 миллионов человек стали зрителями всех мероприятий.