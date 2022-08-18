В Омске начинается подготовка ко Дню народного единства

«Омский Дом Дружбы организовал Межрегиональный фестиваль культуры российских немцев „Феникс“, который открыл 2-х дневное празднование 30-летия Азовского немецкого района. Не во всех регионах есть такой сильный Дом дружбы. Благодаря его работе Омск входит в пятерку лучших регионов в России по комфорту национальных отношений. Недавно прошел великолепно организованный Форум приграничных территорий РФ и стран СНГ: „Да будет дружба искренней и честной!“ Здесь предстоит соединение знаковых юбилеев: 25летие Дома Дружбы, 200летие Омской области, Года культурного наследия народов России. Фестиваль, и гала-концерт ко Дню народного единства должны быть грандиозными.» — поделилась Инна Гомолко, помощница депутата Законодательного Собрания Дмитрия Павлова, в чей округ входит Азовский немецкий район.