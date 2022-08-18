Подарок в конце лета. Омичам пообещали потепление после жутко холодной недели

В субботу, 20 августа, заморозки отступят, но по ночам все еще ожидается от +5 до +10 градусов. Днем же температура начнет подниматься и дорастет максимум до +21 градуса. Местами пройдет небольшой дождь, ночью ожидается туман. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/с.