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Подарок в конце лета. Омичам пообещали потепление после жутко холодной недели

Вчера, 19:19
Фото: 1MI

В выходные в Омской области резко потеплеет

Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Завтра, 19 августа, все еще ожидаются ночные заморозки до -5 градусов, а днем будет не теплее +18 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди, ветер северо-западный со скоростью 8-13 м/с.

В субботу, 20 августа, заморозки отступят, но по ночам все еще ожидается от +5 до +10 градусов. Днем же температура начнет подниматься и дорастет максимум до +21 градуса. Местами пройдет небольшой дождь, ночью ожидается туман. Ветер северо-восточный со скоростью 4-9 м/с.

В воскресенье, 21 августа, ночью будет до +11 градусов тепла, днем же воздух прогреется до +23 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, ночью туман. Ветер западный, северо-западный со скоростью 6-11 м/с.

Фото: www.omsk-meteo.ru
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