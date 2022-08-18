«Пивное» дело омского депутата Горностаевой передали в суд

В пресс-службе Ленинского районного суда Омска сообщили о дате рассмотрения дела в отношении депутата Омского горсовета Ларисы Горностаевой. Ее как руководителя пивоваренного завода обвиняют в уклонении от уплаты налогов: по версии следствия, на предприятии производился алкоголь, который не учитывался в документах. Его сбывали через магазины не только Омска, но и других регионов, считают следователи.