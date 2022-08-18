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«Пивное» дело омского депутата Горностаевой передали в суд

Вчера, 18:01
Фото: 1MI
Рассматривать материалы дела об уклонении от уплаты налогов будут в Ленинском районном суде.

В пресс-службе Ленинского районного суда Омска сообщили о дате рассмотрения дела в отношении депутата Омского горсовета Ларисы Горностаевой. Ее как руководителя пивоваренного завода обвиняют в уклонении от уплаты налогов: по версии следствия, на предприятии производился алкоголь, который не учитывался в документах. Его сбывали через магазины не только Омска, но и других регионов, считают следователи.

Таким образом Горностаева якобы с 2014 до 2016 года сэкономила на налогах более 400 млн рублей. Свою вину депутат не признала, но суд избрал для нее меру пресечения в виде подписки и невыезде.

Дело рассмотрят в Ленинском райсуде через неделю, 26 августа, уточнили в суде.

Ранее у Ларисы Горностаевой арестовали имущество пивзавода на общую сумму 90 млн рублей. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Суд#Лариса горностаева#Судья#Налог#Пивной завод
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